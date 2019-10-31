كأس, الدولة:هبوعيل, ام, الفحم, امام, مكابي, تل, ابيب, وهبوعيل, الطيرة, امام, مكابي, نتانيا,

اسفرت قرعة كأس الدولة للمرحلة المقبلة عصر الخميس عن مباريات قوية وخاصة للفرق العربية,حيث سيلتقي هبوعيل ام الفحم من الدرجة الممتازة فريق مكابي تل ابيب من الدرجة العليا في مباراة مرتقبة,امام هبوعيل الطيرة من الدرجة الاولى سيلتقي فريق مكابي نتانيا من الدرجة العليا,اما الفائز بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي اشدود(الخميس بعد اغلاق العدد)سيلاقي فريق رمات هشارون من الدرجة الممتازة,امام ممثل الوسط العربي من الدرجة الثانية مكابي ابناء الرينة سيلتقي فريق مكابي سديروت من الدرجة الثانية,وفريق النادي الرياضي كفرقاسم سيلتقي فريق هبوعيل كفارسابا من العليا.

يشار الى ان المباريات ستجري في تاريخ 22/23-12-2019باقي المباريات على النحو الاتي:ابناء سخنين/مكابي اشدود-عيروني رمات هشارونالنادي الرياضي اشدود-هبوعيل بئر السبعهبوعيل تل ابيب-هبوعيل كطمونهبوعيل العفولة-هبوعيل اشكلونهبوعيل نوف هجليل-هبوعيل مرموركابناء اللد-هبوعيل حيفامكابي بيتح تكفا-هبوعيل كريات شمونةهبوعيل ام الفحم-مكابي تل ابيبمكابي ابناء الرينة-مكابي سديروتادوميم اشدود-هبوعيل بيتح تكفابيتار القدس-ريشون ليتسيونمكابي حيفا-نيس تسبوناالنادي الرياضي كفرقاسم-هبوعيل كفار سابامكابي كريات ملاخي-هبوعيل رعناناهبوعيل الطيرة-مكابي نتانيابني يهودا-هبوعيل الخضيرة