تخفيض, أسعار, الوقود, ب, 6, أغورات, اعتبارًا, من, منتصف, الليلة,

وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة وتسعين اوكتان بالتعبئة الذاتية ستة شواقل واثنتي عشرة أغورة.

تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر الحالي.

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