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تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر الحالي. 



وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة وتسعين اوكتان بالتعبئة الذاتية ستة شواقل واثنتي عشرة أغورة.






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