الناصرة:, مئات, المحامين, بافتتاح, السنة, القضائية, وتكريم, المحامي, خالد, حسني, زعبي,

أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي، مؤسس لواء الشمال في بيت المحامين في الناصرة بحضور رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت ورئيس نقابة المحامين، المحامي آفي حيمي، رؤساء المحاكم في الناصرة، قاضي المحكمة العليا المتقاعد، سليم جبران والمئات من المحامين.الكلمة الافتتاحية كانت للقاضية استر حايوت التي بدورها ردت على هجوم وزير القضاء، أمير أوحانا على النيابة العامة بقولها: "نحن سنكمل عملنا بدون خوف، هذه الأيام لم يكن لها مثيل بتاريخ القضاء الاسرائيلي، لكنها تتطلب منا الوقوف صامدين احتراما لسيادة القانون والدفاع عنه"رئيس نقابة المحامين، المحامي آفي حيمي في كلمته هنئ الجميع بالسنة القضائية الجديدة وأكد أن نقابة المحامين لن تسمح بالمس بمكتب المدعي العام، ودائماً مرحب بانتقادات بناءة ومهنية دون المس بالأشخاصرئيس لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة في كلمته تحدث عن المهمة الكبيرة التي تركها له المحامي خالد زعبي بقيادة اللواء وأكد على المجهود المتواصل الذي تقوم به ادارة اللواء الحالية للوصول لكافة الزملاء في مناطق الشمال المختلفة وذلك عن طريق افتتاح مكاتب تابعة للواء الشمال في: المغار، طبريا، كريات شمونة، روش بينا حيث سيتم تنظيم أيام دراسية واستكمالات بمجالات قانونية مختلفة.رئيس المحكمة المركزية في الشمال، القاضي د. افراهام افراهام أكد في كلمته على التعاون الذي كان واضحاً بين المحاكم ونقابة المحامين في الشمال بالسنوات الماضية وذلك بفضل العمل الدؤوب لرئيس النقابة السابق المحامي خالد زعبي.وأكد المحامي فهيم داوود، عضو المجلس القطري لنقابة المحامين على أهمية وجود نقابة المحامين ضمن لجنة تعيين القضاة ممثلة بعضوين، طالبا من رئيس النقابة أن يكون احدهما محامي عربي، كما كان من قبل المحامي خالد زعبي لدورتين متتاليتين.رئيسة المجلس القطري للنقابة السابقة، حافا ميرتسكي، شكرت في كلمتها المجهود الذي قام به المحامي خالد زعبي لتأسيس لواء الشمال وتركه بعد 16 عاماً وهو لواء مميز بأعضائه الذين يشكلون فسيفساء على اختلاف انتماءاتهم.المحامية ايلانا ساكر، عضو المجلس القطري في نقابة المحامين أكدت في كلمتها على الدور الذي لعبه المحامي خالد حسني زعبي، بصفته رئيساً للواء الشمال وعضو في لجنة تعيين القضاة الذي ساعد على تعيين العديد من القضاة الجدد وتقدمهم في الجهاز القضائي.الكلمة الأخيرة كانت من نصيب المحامي خالد حسني زعبي، الذي شكر بدوره المحامي محمد نعامنة، رئيس اللواء والمحامي فاروق عمري، مدير عام لواء الشمال على هذا الحفل التكريمي المؤثر وشكر الحضور على مشاركتهم معبرا عن تأثره بهذا الاحتفال.في ختام الحفل قدم رئيس النقابة ورئيسا لواء الشمال درع تكريمي للمحامي زعبي على عمله التطوعي بخدمة جمهور المحامين لـ20 عاماً متتالية.جدير بالذكر أن المحامية رلى حماتي قدمت عرافة الحفل، بالإضافة لفقرات موسيقية مميزة للفنانة ماريا جبران بمرافقة الموسيقي نزار خاطر.