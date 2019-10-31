تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 17:59:44 انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة |  2019-10-31 17:55:46 رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة |  2019-10-31 17:53:54 طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان |  2019-10-31 17:51:24 كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا |  2019-10-31 17:48:30 المحامي زكي كمال ل"الصنارة": قوة السلاح كافية لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين لكن الأهم هو مواجهة الفكر المتطرف بفكر مضاد |  2019-10-31 16:12:48 تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة |  2019-10-31 15:34:47 الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي |  2019-10-31 15:12:27 الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية |  2019-10-31 14:23:14 تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي |  2019-10-31 14:21:28 فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير |  2019-10-31 12:55:14 فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة |  2019-10-31 12:45:01 إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة |  2019-10-31 12:33:16 في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها |  2019-10-31 12:27:55 في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات |  2019-10-31 11:36:45 مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية للتغيير، بالأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام هبة اللبدي والتي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عند زيارتها الى الضفة الغربية وتم تمديد اعتقالها اداريا حتى اليوم. 


وقال الطيبي فور خروجه من سجن كيشون - الجلمة: " اخرج الان من سجن كيشون الجلمة بعد لقائي بالأسيرة هبة اللبدي التي اعتقلت اداريا، بما معناه ان لا دليل لأي تهمة ضدها، والان هي مضربه عن الطعام  لليوم اب٣٨وقد تدهورت حالتها الصحية". 


وأضاف الطيبي: " ثقتها بنفسها عالية وترفض كل التهم التي وجهت لها ولا اساس لها من الصحة اطلاقا. تعاني من نبضات قلب سريعه ووخزات صدرية وطفح جلدي ولكني وجدت اسيرة واثقة من نفسها وصاحبة موقف سياسي قومي راسخ وقوي وهي مصممة على الاستمرار في الاضراب حتى تحريرها من السجن. وقالت لي: انها مشتاقة لاهلها لوالدتها ووالدها واخوتها واخواتها وتقدم شكرها لكل من يتظاهر ويسمع صوته لاطلاق سراحها وسراح الاسير الاردني عبد الرحمن مرعي". 


وقال النائب الطيبي ان "الخطوة التي اتخذها وزير الخارجيه الاردني هامة للغاية وان استمرار الضغط دبلوماسيا وشعبيا لا محالة سيؤدي لنتيجة. نحن نعارض الاعتقال الاداري والذي هو دليل على انه لا ادلة ضدها .


لقد طرحت قضيتها في الكنيست واليوم زرتها بعد ان تقدمت بطلب منذ اكثر من ٣ اسابيع وانتظر موافقة لزيارة عبد الرحمن مرعي. نقف مع شعبنا الاردني الشقيق لنرد له الجميل لدعمه لطلابنا وحجاجنا ولكن اساسا لاننا اصحاب موقف رافض للقمع والاحتلال والظلم وخاصة لاسيرة واثقة من بطلان التهم ضدها".


وانهى الطيبي كلامه بشكره لطاقم المحامين الذين يرافقونها رسلان وخالد محاجنة وحنان خطيب وسائر المحامين . 

واضاف: اتفقنا ان نلتقي في بيتهم في عمان بعد تحريرها ،"نلتقي بعمان ان شاء الله"





كلمات متعلقة

الطيبي, بعد, لقائه, الأسيرة, هبة, اللبدي, في, سجن, الجلمة, :, قلق, من, وضعها, الصحي, ومعنوياتها, عالية,

تابعونــا

انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة 2019-10-31 | 17:59:44

انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...

طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان 2019-10-31 | 17:53:54

تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق...

تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة 2019-10-31 | 16:12:48

تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...

الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي 2019-10-31 | 15:34:47

أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية...

فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة 2019-10-31 | 12:55:14

نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...

في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها 2019-10-31 | 12:33:16

اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...

في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات 2019-10-31 | 12:27:55

وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...

مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط 2019-10-31 | 11:36:45

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...

غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي 2019-10-31 | 09:21:27

يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...

صور - انقلاب شاحنة في الجنوب وتخليص سائقها صور - انقلاب شاحنة في الجنوب وتخليص سائقها 2019-10-31 | 09:16:10

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة اطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال الثانوية التكنولوجية البنات سخنين يركا كلية تحتفل تخريج الفوج الخامس من طالباتها سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركاالشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com