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سعد لمجرد يُقدم شارة مسلسل مغربي جديد لأول مرّة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ اغنيته الجديدة “​دابا تزيان​”، وهي شارة مسلسل مغربي جديد بعنوان “دابا تزيان”، والذي من المقرر ان يعرض في المرحلة المقبلة على قناة “ام بي سي 5″، وهي المرّة الأولى لمجرد التي يقدم فيها على غناء شارة مسلسل.




الجدير ذكره انه تم إعادة طرح أغنية “سلام” لسعد لمجرد عبر “يوتيوب” وذلك بعد أن تمّ حذفها بسبب تهمة تُلاحقه من فنان مغربي أمازيغي يُدعى هشام تلمودي، والذي أكّد أن فريق عمل الأغنية استغلّ مقطعًا موسيقيًا من إحدى أغانيه من دون إذن منه.




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