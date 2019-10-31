بنزيما, يكسر, رقم, تيري, هنري,

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ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو...
كشف قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق...
اعترف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام...
أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن هدفا سجله فريقه، غير...
قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض...
بعد خروجه في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري...
حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضًا بخماسية لهدف خلال مواجهة بلد الوليد مساء...
ذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره،...
كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى إستاد "أنفيلد"...
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع...