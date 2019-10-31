بنزيما, يكسر, رقم, تيري, هنري,

قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق الفوز الكاسح على ليجانيس، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا، أمس الأربعاء.

وسجل لاعب ليون السابق هدفًا وصنع اثنين في المباراة، التي رفعت رصيد الميرينجي إلى 21 نقطة، في وصافة جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أصبح في رصيد بنزيما 229 هدفا بقميص ريال مدريد، ليتفوق بذلك على مواطنه تيري هنري، الذي سجل 228 هدفا مع آرسنال.وبالتالي، تفوق بنزيما على هنري أيضا، في قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين تسجيلا للأهداف، مع فريق واحد من خارج الليج آ.ويتربع بنزيما حاليا على صدارة هدافي الليجا، برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع لورينزو مورون وجيرارد مورينو.كما سجل الفرنسي في جميع المباريات، التي خاضها على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الليجا هذا الموسم.