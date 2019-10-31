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أفضل مشروب صباحي لإنقاص الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعاني بعض الناس من مصاعب عدة عند اتباع حمية غذائية، خاصة في بداية رحلة إنقاص الوزن، ولكن السر يكمن في بدء الصباح بالطريقة الصحيحة لتحقيق النجاح المطلوب طوال اليوم.



وبهذا الصدد، قالت كيلي أوكس، خبيرة اللياقة البدنية والتغذية والمؤثرة: "الإفطار هو جزء مهم من يومك. إنها أول وجبة في اليوم وأيضا الوجبة التي ستقود نظامك الغذائي طوال اليوم. زوِّد جسمك بالعناصر الغذائية المناسبة وستحصل على المزيد من الطاقة، وستقاوم أي علامات للتعب وستشعر بالرضا بشكل عام".


وأشارت بعض الأبحاث والمقالات السابقة إلى أن أحد أفضل الطرق، التي يمكن من خلالها بدء رحلة إنقاص الوزن، هو بدء اليوم بشرب "عصير أخضر"، حيث يتميز بفوائد صحية متعددة للصحة العامة.


- ما هي العصائر الخضراء؟


أوضح SimpleGreenSmoothies.com بالقول إن العصير الأخضر هو: "مزيج بسيط من الخضروات الورقية الطازجة والفواكه اللذيذة".


وأظهرت الأبحاث أن عصيرا أخضر يوميا يقدم للجسم فوائد رائعة، بما في ذلك زيادة الطاقة وفقدان الوزن الطبيعي وتوهج البشرة.


وتعد العصائر الخضراء غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، التي تدعم الصحة العامة لجسم الإنسان، ويمكن استخدامها كإضافة ممتازة لنظام فقدان الوزن، مع التخلي عن الألبان والسكر والقمح، وتعزيز الحصول على الطاقة دون تناول وجبات غنية بالمواد المسببة لزيادة الوزن.


ويمكن لشرب العصائر الخضراء أن يحسن وينظف البشرة، حيث تُعرف بأنها غنية بفيتامينات E وC، وكذلك الألياف والمواد المضادة للأكسدة. وتعمل هذه المواد معا بتناغم لتحسين البشرة والجلد.


كما أشارت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، إلى أن شرب العصائر الخضراء يخفف من أعراض الاكتئاب.


ويمكن القول إن التركيزات العالية من حمض الفوليك الموجودة في الخضروات الورقية الخضراء، تساعد في تخفيف علامات الاكتئاب.


تجدر الإشارة إلى فائدة أخرى لشرب العصائر الخضراء، تتمثل في تحسين عملية الهضم بشكل عام، لأنها غنية بالألياف.  




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