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تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة الأردنية الفلسطينية هبة اللبدي (32 عاماً)، والتي تخوض اضرابها لليوم 38 على التوالي.



وأوضحت الهيئة أن الأسيرة اللبدي يتم نقلها بشكل شبه يومي إلى مستشفى "بني تسيون" الإسرائيلي، بسبب التدهور الحاد على وضعها الصحي، حيث تعاني في الآونة الأخيرة من صعوبة ببلع الماء وأوجاع شديدة بالمعدة وجفاف حاد، كما وتشتكي من انخفاض بنسبة السكر في الدم وخسرت من وزنها أكثر من 10 كغم، وهناك تحذيرات من اصابتها بمشاكل في القلب.



وأضافت أن خلال تواجدها بالمشفى تعمد قوات الاحتلال ابقاء اللبدي مقيدة اليدين والقدمين على سرير المشفى.




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