فيديو, .., لحظة, استهداف, معقل, البغدادي, الأخير,

ويوثق الفيديو جنودا يتوجهون نحو المجمع ويستهدفون مقاتلين قبل انتشار عناصر الجيش الأمريكي على الأرض وبدء اقتحام المبنى.وأشار البنتاغون إلى أن البغدادي فجر نفسه وطفليه الصغيرين ما دون 12 عاما.تصوير - afp

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو يظهر الغارات الأمريكية على المنزل الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

تابعونــا

تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي 2019-10-31 | 14:23:14 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة...

الحريري بعد استقالته: سرقوني واستفادوا مني 2019-10-31 | 11:15:18 اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة...

65 قتيلا جراء حريق بقطار ركاب في باكستان 2019-10-31 | 09:50:55 قُتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة...

والد الأسيرة اللبدي: ابنتي معرضة للاستشهاد في أي لحظة 2019-10-31 | 05:40:39 طالب والد الأسيرة هبة اللبدي بالعمل على انقاذ حياة ابنته التي وصفه بأنها باتت على...

مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على اي هجمات اسرائيلية 2019-10-30 | 19:12:40 نقل موقع إنتيليجنس اونلاين (Online Intelligence) الفرنسي عن مصادر استخباراتية في إسرائيل...

لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها 2019-10-30 | 11:00:39 طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق...

لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات 2019-10-30 | 08:51:21 لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده،...

بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة 2019-10-30 | 05:31:44 حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الزعماء السياسيين في لبنان على...

كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين 2019-10-30 | 00:01:28 قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري...