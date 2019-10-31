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فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو يظهر الغارات الأمريكية على المنزل الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.



ويوثق الفيديو جنودا يتوجهون نحو المجمع ويستهدفون مقاتلين قبل انتشار عناصر الجيش الأمريكي على الأرض وبدء اقتحام المبنى.


وأشار البنتاغون إلى أن البغدادي فجر نفسه وطفليه الصغيرين ما دون 12 عاما.


تصوير - afp




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