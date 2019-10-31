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ديرحنا - لحظة اطلاق النار على محلقة واصابة شابين
2019-10-31 14:06:45
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ديرحنا - لحظة اطلاق النار على محلقة واصابة شابين
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