فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة

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التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...
اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...
وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...
يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر...
يبدأ يوم غد الجمعة العمل بموجب قانون الزام السائقين بإضاءة مصابيح مركباتهم في...
أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على خط عبارات عنصرية على جدران في عكبرة قرب مدينة...
اليوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى...
قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ...