فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة

نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح عبر جهاز تحكم عن بعد لسكان قرية الحسينية فقط بعد ان قام اهالي القرية بتعبيد مداخل القرية بالاسفلت لا لشيء وانما لان الشارع بملكية خاصة وليس شارعا رئيسيا.رئيس اللجنة المحلية في القرية , طه سواعد (ابو صدام) قال :" كنا مضطرين لنصب بوابة على مدخل القرية جراء الازعاج المستمر لاهالي القرية , حيث قمنا بتعبيد الشارع على حسابنا الخاص فهو شارع خاص وبملكية خاصة , حينها بدأت السيارات تمر من المكان وتشكل مصدر ازعاج وخطر , فقررنا نصب بوابة كبيرة حتى يكون الدخول لاهالي القرية فقط ".وأضاف :" سيغلق الشارع ابتداء من صباح يوم غد لوضع حد لمعاناتنا اليومية وتامين عبور ابنائنا بامن وسلام " .