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يوسف الخال :أنا ضد إن الثورة تكون سلمية .. أكلت كف تردو بكفين



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نشر الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تحدث فيها عن رؤيته تجاه الثورات حتى تصل إلى الأهداف المرجوة منها .


حيث أكد يوسف الخال على إنه ضد الثورة الغير سلمية وضد احترام الآليات الدستورية القديمة .

 فكتب في تغريدته قائلا : ” أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية .. أنا ضد إذا أكلت كف ما تردو بكفين .. أنا ضد إحترام الآليات الدستورية العتيقة .. أنا ضد المنظومة المنظمة بهيك نظام .. أنا ضد بدعة الديموقراطية التوافقية .. أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي و علماني .. لبنان ينتفض ” .


وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان يوسف الخال على تغريدته والذين أبدوا تأكيدهم وموافقتهم على كلامه .




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