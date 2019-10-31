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إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اختارت إيفانكا ترامب الاحتفال بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي، يوم الأربعاء 30 أكتوبر، أظهرتها بشكل جميل وبشرة خالية من التجاعيد ومساحيق التجميل.



وشاركت "الابنة الأولى" الصورة التي وصفها الكثيرون بالجريئة، نظرا لظهورها بشكل طبيعي للغاية من دون مساحيق تجميل أو فلترات التطبيقات، عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وعلقت: "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد"، وأرفقتها بهاشتاغ #38yearsyoung.


وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".


كما نشرت إيفانكا، التي كانت تعمل عارضة أزياء في السابق، مقطع فيديو تظهر فيه جميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين، بعد ما قام بتجميعه أحد معجبيها.


وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: "شكرا لك @alwaysivanka لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي"، وأضافت: "عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد".


ومرت إيفانكا ترامب بالفعل بسنة مزدحمة، حيث سافرت إلى بقع كثيرة من العالم لتعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.


وتقود مستشارة البيت الأبيض، هذا البرنامج الذي يهدف إلى دفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.




وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت إيفانكا أيضا بعيد زواجها العاشر مع شريك حياتها جاريد كوشنر، حيث نشرت في هذه المناسبة صورة من زفافها وأشادت بزوجها قائلة : "أفضل صديق وشريك حياة".




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