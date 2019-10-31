كل, امرأة, ولونها, الخاص, بها...,

مستحضرات التجميل العلامة التجارية فيشي VICHYتوسع سلسلة مزيج ماكياج Dermablendوتصدر:ميك اب بودره لتغطية ماط - غير لامع مع SPF 25COVERMATTE COMPACT POWDER FOUNDATION SPF25ميك اب يساعد على تغطية عيوب البشرة والبقع العالية ، وهي مناسبة للبشرة العادية إلى الدهنية وتستمر حتى 12 ساعة *فعالية:· يوفر مظهرًا طبيعيًا للجلد مع تدرج موحد· يوفر تغطية عالية لإخفاء العلامات والبقع الداكنة والمسام المفتوحة والتصبغ· يقلل من عيوب تصل إلى 60 ٪ *· يمنح اللون الأسود المطفي اللامع ما يصل إلى 12 ساعة· يحتوي على عامل حماية SPF 25سعر للمستهلك : 149 ش.ج , يحوي على: 9.5 גרם.* متواجد ب 4 الوان : 15, 25, 35, 45.للاستفسار عن الفرع القريب اليك اتصلي : 09-7730800http://www.vichy.co.il/pharmacies-vichy/all-areas/sl.aspx?source=footer