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كل امرأة ولونها الخاص بها...



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ميك اب بودره لتغطية ماط -  غير لامع مع SPF 25


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ميك اب يساعد  على تغطية عيوب البشرة والبقع العالية ، وهي مناسبة للبشرة العادية إلى الدهنية وتستمر حتى 12 ساعة *


 
فعالية:


·        يوفر مظهرًا طبيعيًا للجلد مع تدرج موحد


·        يوفر تغطية عالية لإخفاء العلامات والبقع الداكنة والمسام المفتوحة والتصبغ


·        يقلل من عيوب تصل إلى 60 ٪ *


·        يمنح اللون الأسود المطفي اللامع ما يصل إلى 12 ساعة


·        يحتوي على عامل حماية SPF 25


 
 
سعر للمستهلك : 149 ش.ج , يحوي على: 9.5 גרם.


* متواجد ب 4 الوان : 15, 25, 35, 45.


 
للاستفسار عن الفرع القريب اليك اتصلي :  09-7730800


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