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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 123 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا بيسيمبييفا ” مساء يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 123 عاما بقرية ” أليتشا ” في مقاطعة أستراخان في جنوب روسيا .



ولدت تنزيلا بيسيمبييفا عام 1896 في عهد الإمبراطورية الروسية وكانت أكبر طفلة في عائلتها المكونة من 8 أطفال .

   وقبل وفاتها بقيت بيسيمبييفا طيلة 3 أشهر ملازمة الفراش .. ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها بقرية أيلتشا حيث أمضت حياتها .


يذكر أن تنزيلا بيسمبييفا شهدت خلال خياتها عددا من الأحداث العالمية منها فترة روسيا القيصرية والحربين العالميتين الأولى والثانية وتفكك الإتحاد السوفيتي وعاصرت 12 ملكا ورئيسا .


وتم إدراج إسمها ضمن موسوعة الأرقام القياسية الروسية .




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