وفاة, أكبر, معمرة, في, العالم, عن, عمر, يناهز, 123, عاما,

كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا بيسيمبييفا ” مساء يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 123 عاما بقرية ” أليتشا ” في مقاطعة أستراخان في جنوب روسيا .

ولدت تنزيلا بيسيمبييفا عام 1896 في عهد الإمبراطورية الروسية وكانت أكبر طفلة في عائلتها المكونة من 8 أطفال .وقبل وفاتها بقيت بيسيمبييفا طيلة 3 أشهر ملازمة الفراش .. ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها بقرية أيلتشا حيث أمضت حياتها .يذكر أن تنزيلا بيسمبييفا شهدت خلال خياتها عددا من الأحداث العالمية منها فترة روسيا القيصرية والحربين العالميتين الأولى والثانية وتفكك الإتحاد السوفيتي وعاصرت 12 ملكا ورئيسا .وتم إدراج إسمها ضمن موسوعة الأرقام القياسية الروسية .