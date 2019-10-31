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تدريب الدماغ مفتاح التخلص من الوزن الزائد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دراسة حديثة أن ألعاب تدريب الدماغ يمكنها أن تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه لدينا.



وأظهرت نتائج التجارب المبكرة أن التطبيقات والأنشطة عبر الإنترنت، تعزز قوة الإرادة لدى الشخص، ما يساعده على خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 200 سعرة حرارية في اليوم، وبالتالي فإنها تدفعه لاختيار الأطعمة الصحية.

وتمكن المشاركون من خفض حوالي كيلوغراما واحدا في أقل من شهر، من خلال الاختبارات على استخدام التطبيقات والأنشطة عبر الإنترنت.


وقال البروفيسور كريس تشامبرز من جامعة كارديف: "الهواتف الذكية هي الطريقة الواعدة لتقديم تدخلات معززة للتشجيع على الأكل الصحي".


وتعتمد الألعاب البسيطة على دفع المستخدمين للضغط بسرعة على الزر عند عرض الأطعمة الصحية مثل الموز أو الجزر أو غيرها، وتجاهل الأطعمة الدسمة والسكرية مثل الشوكولاتة أو رقائق البطاطا، ما يجعل الوجبات السريعة أقل جاذبية.


وتهدف هذه الطريقة المعروفة باسم "التدخل المعزز" إلى مساعدة الناس على اتخاذ القرار الصحيح، ويخطط الباحثون لإجراء تجربة على 50 ألف متطوع في وقت لاحق من هذا العام باستخدام تطبيق يمكن تخصيصه من خلال تضمين الأطعمة التي يرغبون في تناولها بشكل أقل أو أكثر.




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