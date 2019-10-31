في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها

اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط من توليها منصب ادارة المدرسة , وذلك في اعقاب تهديدها والاعتداء الاثم على سيارتها وتحطيم زجاج السيارة .

وافيد ان المربية والمعروفة بعطائها وقدراتها , كانت تعرضت للتهديد والاعتداء على سيارتها خلال الدوام الدراسي من قبل مجهولين فيما باشرت الشرطة حينها التحقيق واعتقلت مشتبهين على خلفية القضية التي لا زال التحقيق فيها جار.