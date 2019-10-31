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من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، سجل رقما قياسيا مع فريق يوفنتوس تحت سن 10 سنوات.



نجح جونيور في هز شباك منافسيه 58 مرة إلى جانب تمرير 18 كرة حاسمة لزملائه، وذلك في 28 مباراة، وفقا للمصدر.


وانتقل صغير هداف ريال مدريد ومنتخب البرتغال التاريخي إلى أكاديمية السيدة العجوز، مع انتقال والده إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، ومعها انطلقت موهبته بتسجيل سوبر هاتريك في ظهوره الأول مع صغار اليوفي في سبتمبر من نفس العام.




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