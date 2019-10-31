في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات

وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات برفقة والديه. ووفق اقوالهم، اتّضح ان طفلهم قام بابتلاع خرز مغناطيسي.

وأضاف الوالدان: "هذا هو طفلنا الرابع في العائلة، هو كثير الحركة، ونحرص أن نراقبه على الدوام. لأخيه الذي يبلغ من العمر 13 عاما لعبة مغناطيسية، وهي لعبة شائعة جدا لخرز المغناطيس الذي يلتصق ببعضه البعض. وعندما رأى طفلنا المشاغب الخرز المغناطيسي الذي وقع، قام بابتلاعه".بعد ذلك، لاحظ الأب أن عدد الخرزات المغناطيسية نقصت، فسأل أولاده عنها وقد أجاب الطفل بأنه قام بابتلاعها وفورا توجّه الوالدان مع ابنهم لغرفة الطوارئ في المركز الطبي مئير، ولحسن حظهم، تواجد د. ايال زيفمان حتى ساعات متاخرة من الليل واستطاع اخراج الخرز في غرفة العمليات.ويقول د. زيفمان، مدير قسم طب الجهاز الهضمي للأطفال في المركز الطبي مئير: "الطفل وصل بحالة جيّدة، لكن أرسلناه على الفور اجراء صورة اشعة لمنطقة البطن، وبالفعل لاحظنا وجود خرز مغناطيسي.ولحسن حظنا جاء الوالدان فورا الى غرفة الطوارئ حيث ما زال الخرز المغناطيسي في المعدة ولم يصل الامعاء، بل واستطعنا اخراج الخزر دون اي ضرر".وحذّر د. زيفمان أن هنالك حالات اخرى قد يلتصق الخرز المغناطيسي ببعضه البعض مما يسبب ثقبا في الأمعاء يشكل خطرا على حياة الطفل.