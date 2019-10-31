مسؤول, أردني:, يمكن, استخدام, المعتقل, الإسرائيلي, ورقة, ضغط,

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التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...
نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...
اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...
وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...
يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر...
يبدأ يوم غد الجمعة العمل بموجب قانون الزام السائقين بإضاءة مصابيح مركباتهم في...
أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على خط عبارات عنصرية على جدران في عكبرة قرب مدينة...
اليوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى...
قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ...