مسؤول, أردني:, يمكن, استخدام, المعتقل, الإسرائيلي, ورقة, ضغط,

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن أن يتم التحفظ على الإسرائيلي الذي اجتاز الحدود، ودخل الأردن بطريقة غير شرعية كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يفرج عن المعتقلين الإداريين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وأضاف الطعاني "سياسيا لا يمكن طرح فكرة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يمكن استخدام التحفظ على الإسرائيلي في الأردن كورقة ضغط على إسرائيل".وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب نضال الطعاني استبعد عرض الأردن تبادل الاسرى مع الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرجمن مرعي.