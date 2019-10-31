الحريري, بعد, استقالته:, سرقوني, واستفادوا, مني,

اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة منه، بـ"سرقته والاستفادة منه"، مشيرا إلى أن كل واحد منهم سيحاسب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريري، وهو يستقبل وفدا من العائلات في بيت الوسط يقول فيه: " أكلوا معي واستفادو مني وسرقو مني وبالأخير عم بيزايدو عليَّ".وفي فيديو آخر خلال استقباله نواب وشخصيات ومناصرين، قال الحريري:" هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادو مني وقديش سرقو مني، فكل واحد من هيدول جاي حسابو".وبعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومته.