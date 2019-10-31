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أمير كرارة يثير جدلاً بسيارة فارهة.. هل يقلد محمد رمضان؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار ظهور النجم أمير كرارة بسيارة فارهة جديدة من ماركة عالمية، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علّق الكثير من جمهوره بأنه يحاول تقليد النجم محمد رمضان، الذي اعتاد الاستعراض بسياراته الفخمة، إلا أن الأمر اتضح فيما بعد أن أمير يصور إعلاناً لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة الصينية، وأن السيارة يستخدمها في تصوير الإعلان وليست ملكاً له.


 من ناحية أخرى، يستعد أمير كرارة لتجسيد شخصية العقيد الشهيد البطل أحمد منسي، في مسلسل يُعرض بالموسم الرمضاني 2020، إذ أجل تصوير فيلمه الجديد “بطل روما” لحين الانتهاء من تصوير المسلسل وذلك لاختلاف إطلالته في الفيلم عن المسلسل وحتى لا يؤثر أحدهما على الآخر، إذ يظهر في المسلسل وقد حلق شاربه الذي لازمه منذ سنوات عدة بعد تقديمه دور الضابط “سليم الأنصاري” في مسلسل “كلبش”.




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