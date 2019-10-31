دراسة, تكشف, خطورة, عربات, الأطفال, على, أدمغة, الرضع,

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أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان...
توصي الإرشادات الحكومية البريطانية البالغين بتناول الفاكهة والخضروات وكمية...
تعمل المادة الفعّالة في حبوب الفياغرا على استرخاء بطانة الأوعية الدموية، ما...
أظهر تقرير عالمي أن 119 من أصل 196 دولة- معظمها في إفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا- لا...
تختلف عادات ووضعيات النوم من شخص لآخر، ويمكن أن تكشف هذه الوضعيات في بعض الأحيان...
تلجأ العديد من دول العالم إلى تأخير الوقت لمدة 60 دقيقة مع نهاية أكتوبر (تشرين...
أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء...
اكتشف باحثون جسما مضادا، وهو بروتين مناعي يتعرف على الجزيئات الغريبة، يمكنه...
اكتشف العلماء أنه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا...
دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...