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بيكيه: عرضنا تخفيض رواتبنا من أجل عودة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق الكتالوني لاستعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، خلال الصيف الماضي.




وقال بيكيه في مقابلة مع محطة راديو "كادينا سير"، إن عددا من لاعبي الفريق أبدوا استعدادهم لاستقطاع جزء من أجورهم مقابل التعاقد مع نيمار، الذي رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.


وأضاف بيكيه: "لم نهتم بالأموال. قلنا للرئيس إن بإمكاننا تعديل عقودنا لأننا كنا نعلم أن هناك مشكلة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. لذلك قلنا إن بإمكاننا تأجيل جزء من أجرنا من العام الأول للثاني أو الثالث أو الرابع".




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