غانتس, يجتمع, اليوم, مع, عودة, لبحث, مسألة, الائتلاف, الحكومي,

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عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر...
يبدأ يوم غد الجمعة العمل بموجب قانون الزام السائقين بإضاءة مصابيح مركباتهم في...
أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على خط عبارات عنصرية على جدران في عكبرة قرب مدينة...
اليوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى...
قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ...
ضمن مشروع اكتوبر زهر لمؤسسة مريم، أقامت المؤسسة في مستشفى رمبم مؤتمر واحتفال خاص...
تظاهر الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة مساء اليوم الاربعاء ضد العنف والجريمة,وذلك...
لا شكّ أن المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل يعيش حالة من الفوضى "المرتبة"...
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال رده على اقتراح طرح على جدول أعمال الكنيست...
شيع الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان سليمان مصري ابو عيشه...