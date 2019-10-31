غانتس, يجتمع, اليوم, مع, عودة, لبحث, مسألة, الائتلاف, الحكومي,

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يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن المفاوضات الائتلافية.وفي ظل تضاؤل فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، يلتقي طاقما التفاوض عن "كاحول لافان" والليكود.

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