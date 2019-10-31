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غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن المفاوضات الائتلافية. 


وفي ظل تضاؤل فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، يلتقي طاقما التفاوض عن "كاحول لافان" والليكود.




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