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صور - انقلاب شاحنة في الجنوب وتخليص سائقها



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عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر تعرضه لحادث طرق وانقلابها على شارع ٣١ بالجنوب .


وافيد ان الشاحنة كانت محملة بالرمل.

وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه. 




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