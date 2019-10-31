قندلفت, تلتف, الأنظار, بما, قالته, عن, عاطفتها, تجاه, تيم, حسن,

أعربت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن تقديرها الكبير لمواطنها الممثل تيم حسن. وأشارت إلى هذا خلال لقاء أجري معها ضمن فقرة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وقالت: “بحبه صديق، بحبه ممثل، بحبه نجم، بحبه كإنسان” مع الإشارة إلى أنهما التقيا أولاً على مقاعد الدراسة في المعهد العالي للفنون.وذكرت أنهما عملا معاً في وقت سابق في مسلسل “ملوك الطوائف” قبل أن يتشاركا مجدداً عملاً واحداً وتقصد بهذا الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”.وعن مدى شعورها بالقلق من أن تتم مقارنة أدائها بأداء ممثلات أخريات سبقنها إلى المشاركة في هذا المسلسل أجابت بالنفي وعلقت: “لا أخاف من المقارنة لكل أسلوبه وطبيعته وهويته وطريقة أدائه ومحبوه وبصمته الخاصة”.ويشار إلى أن ديمة هي بطلة الجزء الرابع من العمل الذي انضم إليه أيضاً الفنان اللبناني عادل كرم.