رونالدو:, شعرت, بالخوف, أمام, جنوى,

اعترف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام جنوى، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وقاد رونالدو فريقه لفوز قاتل بالثواني الأخيرة بعدما سجل هدف الانتصار من ركلة جزاء بالدقيقة 96، ليفوز اليوفي بنتيجة (2-1).وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا سعيد للغاية بالفوز، كانت مباراة صعبة جدًا ضد فريق منظم بشكل جيد، لكن يوفنتوس حاول حتى النهاية".وأضاف "لقد تمكنا من تحقيق الفوز من خلال هدفي الذي جاء في نهاية المباراة وذلك لأننا كنا نريد الفوز".وتابع الدون "الصعوبات؟ بمرور الوقت كنا نشعر ببعض القلق، لأننا كنا نعرف أننا في المركز الثاني بجدول الترتيب ولابد من الفوز.. كان لدي خوف بسيط لكننا سعينا لتحقيق الفوز حتى صافرة النهاية".واختتم "لقد عانينا كثيرًا لكننا استحقينا الفوز على جنوى".يشار إلى أن يوفنتوس صعد بهذا الفوز إلى صدارة الكالتشيو مجددًا برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.تصوير -afp