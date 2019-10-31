تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 11:15:18 الحريري بعد استقالته: سرقوني واستفادوا مني |  2019-10-31 10:16:21 دراسة تكشف خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع |  2019-10-31 09:50:55 65 قتيلا جراء حريق بقطار ركاب في باكستان |  2019-10-31 09:21:27 غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي |  2019-10-31 09:16:10 صور - انقلاب شاحنة في الجنوب وتخليص سائقها |  2019-10-31 09:11:04 غدا - بدء سريان إضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار |  2019-10-31 08:34:30 غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما |  2019-10-31 05:43:14 الطقس - اجواء خريفية معتدلة نهارا وباردة ليلا |  2019-10-31 05:40:39 والد الأسيرة اللبدي: ابنتي معرضة للاستشهاد في أي لحظة |  2019-10-30 20:50:52 رئيسة المحكمة العليا تحذر من تسييس الجهاز القضائي |  2019-10-30 20:48:30 اضاءة مستشفى رمبام في حيفا باللون الزهري ضمن اكتوبر زهر |  2019-10-30 18:43:28 الالاف من اهالي كفرقرع يؤدون صلاة العشاء على شارع 65 احتجاجاً على العنف والجريمة |  2019-10-30 19:13:43 مودريتش: هذا الهدف غير تاريخ الكرة الأوروبية |  2019-10-30 19:12:40 مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على اي هجمات اسرائيلية |  2019-10-30 19:10:53 خلال جلسة في الكنيست: الوزير أردان يطالب بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الماء البارد أو المغلي.. أيهما أفضل لطهي المعكرونة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان الماء البارد أو المغلي أفضل لطهي المعكرونة.



وبدأ الجدل بين مستخدمي تويتر، بعد أن نشر رجل تغريدة قال فيها إن زوجته تضيف المعكرونة غير المطهوة إلى الماء البارد، ومن ثم تشغل الموقد لغلي الماء.


وسرعان ما تعرضت هذه الطريقة للانتقاد من أنصار الطريقة التقليدية، التي تعتمد على غلي الماء، ومن ثم إضافة المعكرونة، لكن ألتون براون الطالب المختص في علوم الأغذية، أبدى إعجابه بهذه الطريقة، وقال إنه من الجيد طهي المعكرونة في الماء البارد.


ويقول براون إن طهي المعكرونة في الماء البارد أسرع، ويستخدم كمية أقل من الماء، ويعطي نفس النتيجة.


لكن خبراء الطهي والتغذية لهم رأي آخر، حيث اتفق مدربو الطهي في المركز الدولي للطهي في نيويورك على أن من الممكن طهي المعكرونة في الماء البارد، لكنهم تساءلوا عن سبب رغبة البعض في فعل ذلك.


وشرح كلودي مان، الأستاذ الفخري في الهندسة الكيماوية بجامعة برشلونة ومؤلف كتاب علم الطبخ "عندما توضع المعكرونة الجافة في الماء، تدخل المياه إلى مسام المعكرونة. وسيخترق الماء الساخن المسام بشكل أسرع من الماء البارد، لأنه يحتوي على لزوجة أقل وتوتر سطحي أقل".


إضافة إلى ذلك، يمكن للمياه فصل جزيئات الأميلوز والأميلوبكتين عن نشاء المعكرونة، وينتج عن طهي المعكرونة التحلل المائي لهذه الجزيئات، والذي يجب أن يتم عند درجة حرارة أعلى من 80 درجة مئوية، وهذا سبب آخر يدعو لاستخدام الماء المغلي، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.




كلمات متعلقة

الماء, البارد, أو, المغلي.., أيهما, أفضل, لطهي, المعكرونة؟,

تابعونــا

دراسة تكشف خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع دراسة تكشف خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع 2019-10-31 | 10:16:21

أفادت دراسة حديثة لجامعة بريطانية، بأن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من...

نصائح حول الأطعمة المناسبة لكل فئة عمرية نصائح حول الأطعمة المناسبة لكل فئة عمرية 2019-10-30 | 13:52:29

توصي الإرشادات الحكومية البريطانية البالغين بتناول الفاكهة والخضروات وكمية...

ما الآثار الجانبية لاستخدام الفياغرا على المدى الطويل؟ ما الآثار الجانبية لاستخدام الفياغرا على المدى الطويل؟ 2019-10-30 | 11:00:38

تعمل المادة الفعّالة في حبوب الفياغرا على استرخاء بطانة الأوعية الدموية، ما...

تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم 2019-10-30 | 08:21:48

أظهر تقرير عالمي أن 119 من أصل 196 دولة- معظمها في إفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا- لا...

ماذا يعني النوم مع رفع الذراعين للأعلى؟ ماذا يعني النوم مع رفع الذراعين للأعلى؟ 2019-10-29 | 14:45:12

تختلف عادات ووضعيات النوم من شخص لآخر، ويمكن أن تكشف هذه الوضعيات في بعض الأحيان...

التوقيت الشتوي يقلل من النوبات القلبية التوقيت الشتوي يقلل من النوبات القلبية 2019-10-29 | 10:36:51

تلجأ العديد من دول العالم إلى تأخير الوقت لمدة 60 دقيقة مع نهاية أكتوبر (تشرين...

علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم علماء: الدماغ "يرمم" خلله بنفسه أثناء النوم 2019-10-29 | 08:44:52

أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء...

اكتشاف يبشر بلقاح عالمي للإنفلونزا! اكتشاف يبشر بلقاح عالمي للإنفلونزا! 2019-10-28 | 14:45:03

اكتشف باحثون جسما مضادا، وهو بروتين مناعي يتعرف على الجزيئات الغريبة، يمكنه...

ضوء الشمس يحسن نبيت الأمعاء ضوء الشمس يحسن نبيت الأمعاء 2019-10-28 | 13:30:48

اكتشف العلماء أنه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا...

احذروا التحديق في الهاتف أثناء الظلام احذروا التحديق في الهاتف أثناء الظلام 2019-10-28 | 12:00:33

دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرمرانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد امين عمر دراوشة الشاب المرحوم تشييع جثمان الناصرة طعن جنازة مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة سائق حيفا كمال ذياب الفريديس مصرع 3 ضحايا من يافا شاحنة مفرق حادث طرق دامس مروعمطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com