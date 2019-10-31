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غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تمكن عدد من الصيادين من قطاع غزة اليوم الأربعاء، من اصطياد سمكة "تونا" يزيد وزنها عن 160 كيلوغراما، وباعوها بنحو 3 آلاف شاقل (850 دولارا) في أحد أسواق القطاع.



من جانبه، أوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، أن "أبناء الصياد الحاج علي صلاح تمكنوا من اصطياد سمكتين تونا من الحجم الكبير، وجرى بيعهما بمبلغ 5000 شاقل (1400 دولار)".


وأضاف بكر: "قلنا قبل ذلك إن صيادي غزة من أمهر الصيادين في العالم... هم فقط بحاجة لمساحات بحرية مفتوحة وحماية وأمان بأقل الإمكانيات وبخبرتهم يستطيعون صيد أعداد كبيرة من الأسماك ومن كل الأنواع التي تجري مسابقات دولية لاصطيادها".
غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما




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