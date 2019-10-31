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2019-10-30 19:10:53
خلال جلسة في الكنيست: الوزير أردان يطالب بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية
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ثقب اطارات سيارات في عكبرة وعبارات عنصرية
2019-10-31 08:16:06
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ثقب اطارات سيارات في عكبرة وعبارات عنصرية
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