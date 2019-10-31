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خط عبارات عنصرية على جدران وثقب اطارات عشرات السيارات في عكبرة واعتقال مشتبهين من صفد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على خط عبارات عنصرية على جدران في عكبرة قرب مدينة صفد حيث كتب على الحائط :" منطقة عسكرية مغلقة " و " وفقط المغايرون غوييم يطردون من البلاد " و " أمر اعتقال كيبة مطرزة " وغيرها من الشعارات العنصرية المعادية للعرب.



كذلك تم ثقب اطارات عشرات المركبات التابعة لمواطنين عرب من عكبرة ورسم "نجمة داوود" عليها.


واعتقلت الشرطة مشتبهين ( 17 و 28 عاما) من صفد بشبهة ضلوعهما في الحادثة كما ومن المتوقع اجراء اعتقالات أخرى على خلفية الحادث.




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