خط, عبارات, عنصرية, على, جدران, وثقب, اطارات, عشرات, السيارات, في, عكبرة, واعتقال, مشتبهين, من, صفد,

أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على خط عبارات عنصرية على جدران في عكبرة قرب مدينة صفد حيث كتب على الحائط :" منطقة عسكرية مغلقة " و " وفقط المغايرون غوييم يطردون من البلاد " و " أمر اعتقال كيبة مطرزة " وغيرها من الشعارات العنصرية المعادية للعرب.

كذلك تم ثقب اطارات عشرات المركبات التابعة لمواطنين عرب من عكبرة ورسم "نجمة داوود" عليها.واعتقلت الشرطة مشتبهين ( 17 و 28 عاما) من صفد بشبهة ضلوعهما في الحادثة كما ومن المتوقع اجراء اعتقالات أخرى على خلفية الحادث.