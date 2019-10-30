تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 20:50:52 رئيسة المحكمة العليا تحذر من تسييس الجهاز القضائي |  2019-10-30 20:48:30 اضاءة مستشفى رمبام في حيفا باللون الزهري ضمن اكتوبر زهر |  2019-10-30 18:43:28 الالاف من اهالي كفرقرع يؤدون صلاة العشاء على شارع 65 احتجاجاً على العنف والجريمة |  2019-10-30 19:13:43 مودريتش: هذا الهدف غير تاريخ الكرة الأوروبية |  2019-10-30 19:12:40 مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على اي هجمات اسرائيلية |  2019-10-30 19:10:53 خلال جلسة في الكنيست: الوزير أردان يطالب بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية |  2019-10-30 19:09:49 السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته |  2019-10-30 18:04:22 كفرقرع:الالاف يشيعون ضحية جريمة القتل سليمان مصري |  2019-10-30 13:35:34 نصير ياسين من عرابة وصاحب صفحة nas daily يحتفل ب 14 مليون متابع ويستعد لاصدار كتابه الاسبوع القادم |  2019-10-30 13:33:52 نقل الأسيرة المضربة هبة اللبدي إلى المستشفى مجددا |  2019-10-30 11:11:02 المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا |  2019-10-30 11:00:39 لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها |  2019-10-30 10:22:10 الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. |  2019-10-30 09:56:24 سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان |  2019-10-30 09:49:52 في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيسة المحكمة العليا تحذر من تسييس الجهاز القضائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ السلطوي في إسرائيل الامر الذي يلزم جميع الجهات المكلفة بتطبيق سلطة القانون بالثبات والقيام بواجبها دون محاباة.  و في اشارة الى تصريحات وزير العدل امير اوحانا مؤخرا حذرت حيوت من تسييس الجهاز القضائي مشيرة الى ان الامر قد يؤدي الى تقويض استقلالية الجهاز والمساس بثقة الجمهور بالسلطة القضائية .  وكان الوزير اوحانا قد اتهم النيابة العامة بانها تلاحق رئيس الوزراء بلا مبرر وانها تتعاون مع وسائل الاعلام في مسعى لاسقاط نتنياهو  وعلى صعيد متصل رأت رئيسة المحكمة العليا ان تطبيق القانون وتغليظ العقوبات لن يساهما لوحدهما في اجتثاث العنف في المجتمع الإسرائيلي اذ يجب أيضا بذل الجهود في مجالي التربية والمشاركة المجتمعية ووردت اقوال القاضية حيوت في الناصرة خلال مؤتمر لنقابة المحامين منطقة الشمال
رئيسة المحكمة العليا تحذر من تسييس الجهاز القضائي




كلمات متعلقة

رئيسة, المحكمة, العليا, تحذر, من, تسييس, الجهاز, القضائي,

تابعونــا

اضاءة مستشفى رمبام في حيفا باللون الزهري ضمن اكتوبر زهر اضاءة مستشفى رمبام في حيفا باللون الزهري ضمن اكتوبر زهر 2019-10-30 | 20:48:30

ضمن مشروع اكتوبر زهر لمؤسسة مريم، أقامت المؤسسة في مستشفى رمبم مؤتمر واحتفال خاص...

الالاف من اهالي كفرقرع يؤدون صلاة العشاء على شارع 65 احتجاجاً على العنف والجريمة الالاف من اهالي كفرقرع يؤدون صلاة العشاء على شارع 65 احتجاجاً على العنف والجريمة 2019-10-30 | 18:43:28

تظاهر الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة مساء اليوم الاربعاء ضد العنف والجريمة,وذلك...

خلال جلسة في الكنيست: الوزير أردان يطالب بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية خلال جلسة في الكنيست: الوزير أردان يطالب بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية 2019-10-30 | 19:10:53

قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال رده على اقتراح طرح على جدول أعمال الكنيست...

كفرقرع:الالاف يشيعون ضحية جريمة القتل سليمان مصري كفرقرع:الالاف يشيعون ضحية جريمة القتل سليمان مصري 2019-10-30 | 18:04:22

شيع الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان سليمان مصري ابو عيشه...

نصير ياسين من عرابة وصاحب صفحة nas daily يحتفل ب 14 مليون متابع ويستعد لاصدار كتابه الاسبوع القادم نصير ياسين من عرابة وصاحب صفحة nas daily يحتفل ب 14 مليون متابع ويستعد لاصدار كتابه الاسبوع القادم 2019-10-30 | 13:35:34

على طريقته الخاصة , احتفل الشاب المتألق نصير زياد ياسين من مدينة عرابة وصاحب صفحة...

نقل الأسيرة المضربة هبة اللبدي إلى المستشفى مجددا نقل الأسيرة المضربة هبة اللبدي إلى المستشفى مجددا 2019-10-30 | 13:33:52

أفاد نادي الاسير بأن إدارة السجون نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32...

المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا 2019-10-30 | 11:11:02

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...

الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. 2019-10-30 | 10:22:10

استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من...

في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن 2019-10-30 | 09:49:52

في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...

الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين 2019-10-30 | 08:50:14

صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسحيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل اسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب بشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة سعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةمسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com