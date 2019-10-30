رئيسة المحكمة العليا تحذر من تسييس الجهاز القضائي

قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ السلطوي في إسرائيل الامر الذي يلزم جميع الجهات المكلفة بتطبيق سلطة القانون بالثبات والقيام بواجبها دون محاباة. و في اشارة الى تصريحات وزير العدل امير اوحانا مؤخرا حذرت حيوت من تسييس الجهاز القضائي مشيرة الى ان الامر قد يؤدي الى تقويض استقلالية الجهاز والمساس بثقة الجمهور بالسلطة القضائية . وكان الوزير اوحانا قد اتهم النيابة العامة بانها تلاحق رئيس الوزراء بلا مبرر وانها تتعاون مع وسائل الاعلام في مسعى لاسقاط نتنياهو وعلى صعيد متصل رأت رئيسة المحكمة العليا ان تطبيق القانون وتغليظ العقوبات لن يساهما لوحدهما في اجتثاث العنف في المجتمع الإسرائيلي اذ يجب أيضا بذل الجهود في مجالي التربية والمشاركة المجتمعية ووردت اقوال القاضية حيوت في الناصرة خلال مؤتمر لنقابة المحامين منطقة الشمال