اضاءة, مستشفى, رمبام, في, حيفا, باللون, الزهري, ضمن, اكتوبر, زهر,

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قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ...
تظاهر الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة مساء اليوم الاربعاء ضد العنف والجريمة,وذلك...
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال رده على اقتراح طرح على جدول أعمال الكنيست...
شيع الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان سليمان مصري ابو عيشه...
على طريقته الخاصة , احتفل الشاب المتألق نصير زياد ياسين من مدينة عرابة وصاحب صفحة...
أفاد نادي الاسير بأن إدارة السجون نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32...
القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...
استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من...
في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...
صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...