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اضاءة مستشفى رمبام في حيفا باللون الزهري ضمن اكتوبر زهر



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ضمن مشروع اكتوبر زهر لمؤسسة مريم، أقامت المؤسسة في مستشفى رمبام مؤتمر واحتفال خاص بالشراكة مع مستشفى رمبم وبحضور مدير المستشفى العام ميكي هلبرتال

 
المؤتمر تخلل عرافة الاعلامية عضو الادارة في مريم ربى ورور  ومشاركة سفراء مريم في رمبم، مع إدارة المستشفى والطاقم الطبي الذي تمت في ختامه اضاءة بناية مستشفى رمبم الرئيسية باللون الزهري.
اشاد مدير المستشفى بأعمال مؤسسة مريم وما تقدمه من خدمات ودعم لمرضى السرطان وللمجتمع ككل، واكد على ان مؤسسة مريم أصبحت العنوان الرسمي لكل مرضى السرطان في  كل البلاد ومن جميع الخلفيات. كما وشدد على اهمية اكمال مسيرة الشراكة بين الجسمين لتطوير خدمات كلا الطرفين للمجتمع.  وقد شدد دكتور هلبرتال على ان رمبم تتشرف وسعيدة جدا كونها جزء من مشروع الاضاءة الزهرية لمؤسسة مريم للسنة الثالثة على التوالي، متمنيا إكمال هذا التقليد وانشاء مشاريع ضخمة سويةُ.
من ثم، شكر مدير ومؤسس المؤسسة محمد حامد مستشفى وادارة رمبم على ثقتهم بعمل المؤسسة ومشاركتهم في المشاريع العديدة للمؤسسة، مثل نشر التوعية، مرافقة المرضى، والتخطيط لمشاريع ضخمة مستقبلية تعود بالفائدة على الجميع.
وفي النهاية، قام مدير المؤسسة بتنصيب مدير مستشفى رمبم كسفير للمؤسسة، ثم ابتدأ العد التنازلي وتمت إضاءة مبنى رمبام باللون الزهري.




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