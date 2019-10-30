مودريتش:, هذا, الهدف, غير, تاريخ, الكرة, الأوروبية,

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قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض...
بعد خروجه في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري...
حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضًا بخماسية لهدف خلال مواجهة بلد الوليد مساء...
ذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره،...
كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى إستاد "أنفيلد"...
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع...
منذ ظهوره مع برشلونة الإسباني، واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا كبيرا من...
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن تنافسه مع الأرجنتيني...
كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس...
تسعى إدارة نادي ريال مدريد الحصول على خدمات لاعبين صغار السن موهوبين لتفادي مسألة...