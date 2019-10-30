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مودريتش: هذا الهدف غير تاريخ الكرة الأوروبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن هدفا سجله فريقه، غير تاريخ الكرة الأوروبية.

وقال مودريتش خلال مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأربعاء: "ربما غير هدف راموس بنهائي دوري الأبطال 2014، تاريخ كرة القدم في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، هذا مؤكد، ولكنه لم يكن آنذاك قد عانق هذه البطولة منذ 12 عاما".
وسجل راموس هدف التعادل للملكي في الدقيقة 93، قبل أن يهز الفريق الشباك 3 مرات أخرى، في الوقت الإضافي، لينتصر 4-1، ويحرز لقب دوري الأبطال العاشر في تاريخه.
وأشار اللاعب الكرواتي إلى أن هدف زميله الإسباني أطاح بعائق نفسي كبير داخل ريال مدريد بعد سقوط الأخير 3 مرات متتالية في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.
وتابع: "هدف سيرجيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفا تاريخيا غير كل شيء، ربما لولاه لما تحققت كل تلك الإنجازات التي توالت تباعا فيما بعد".
وأوضح مودريتش أنه يهوى لعب كرة القدم دون الالتفات إلى الصخب الدائر حول اللعبة، وأردف قائلا: أنا أفضل كرة القدم فقط، وأفضل اللعب بدون شك، بدون الالتفات إلى ما يدور حولي، ولكن هذا يصبح مستحيلا يوما بعد يوم".
مودريتش: هذا الهدف غير تاريخ الكرة الأوروبية




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