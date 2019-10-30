مصادر:, ايران, قررت, اعتماد, سياسة, الرد, بالمثل, على, اي, هجمات, اسرائيلية,

نقل موقع إنتيليجنس اونلاين (Online Intelligence) الفرنسي عن مصادر استخباراتية في إسرائيل قولها ان ايران قررت اعتماد سياسة استراتيجية جديدة تقضي بالرد بالمثل على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع لها في المنطقة.

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني هو الذي اقنع الزعيم الروحي لإيران علي خامنئي بتبني هذه الاستراتيجية.وأشار الموقع إلى ان طهران امتنعت حتى الان عن الرد على الهجمات الإسرائيلية بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليها والتكاليف الباهظة لحملاتها العسكريةويذكر ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد صرح بان ايران نصبت صواريخ بالستية او صواريخ كروز في اليمن وانها تنوي استخدامها ضد اسرائيل .