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السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ادانت محكمة بداية نابلس خلال جلستها، الأربعاء، متهما بقتل ابنته قبل عدة سنوات وحكمت عليه بـ 15 سنة سجن والاشغال الشاقة المؤقتة.  وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان الشرطة كانت قد احالت ملف قتل للنيابة العامة بعد ان استكملت جمع الأدلة بقضية قتل فتاة من قبل والدها عام 2015م، جنوبي نابلس.  وأضافت، انه وبعد مرافعات في محكمة بداية نابلس حكمت المحكمة عليه اليوم بالسجن 15 عاماً والاشغال الشاقة المؤقتة وقد تم ايداعه في مركز الإصلاح والتأهيل بنابلس.
السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته




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