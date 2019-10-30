كفرقرع:الالاف, يشيعون, ضحية, جريمة, القتل, سليمان, مصري,

شيع الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان سليمان مصري ابو عيشه ضحية حادث القتل في البلدة امس الثلاثاء.

انطلقت الجنازة من منزل الضحية لمسجد البلدة ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الاسلامية.وكان قد لقي سليمان مصري (ابو عيشة) - ابو هشام 50 عاما من كفرقرع مصرعه الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار خلال عمله على جرافة في احد احياء كفرقرع .وتم اقرار وفاة المصاب متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.