كفرقرع:الالاف, يشيعون, ضحية, جريمة, القتل, سليمان, مصري,

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قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت إننا نمر في فترة لم يشهدها التاريخ...
ضمن مشروع اكتوبر زهر لمؤسسة مريم، أقامت المؤسسة في مستشفى رمبم مؤتمر واحتفال خاص...
تظاهر الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة مساء اليوم الاربعاء ضد العنف والجريمة,وذلك...
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال رده على اقتراح طرح على جدول أعمال الكنيست...
على طريقته الخاصة , احتفل الشاب المتألق نصير زياد ياسين من مدينة عرابة وصاحب صفحة...
أفاد نادي الاسير بأن إدارة السجون نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32...
القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...
استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من...
في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...
صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...