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الالاف من اهالي كفرقرع يؤدون صلاة العشاء على شارع 65 احتجاجاً على العنف والجريمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تظاهر الالاف من اهالي كفرقرع والمنطقة مساء اليوم الاربعاء ضد العنف والجريمة,وذلك بعد مقتل 3 اشخاص في البلدة خلال شهر وكانت اخرها جريمة قتل سليمان مصري امس الثلاثاء.


وقد انطلقت المظاهرة بعد تشييع جثمان المرحوم سليمان مصري الى شارع 65 حيث تم اغلاقه كخطوة احتجاجية وقام المتظاهرون بصلاة العشاء على الشارع الرئيسي بحضور اعضاء كنيست وشخصيات سياسية.




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