تصريحات, من, زيدان, تنفي, شائعات, رحيل, غاريث, بيل,

قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض لمهاجم الفريق الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبينما يكتف الغموض مستقبل بيل مع النادي الملكي، قال زيدان إن بيل غادر إلى لندن "لأسباب خاصة" ولم يشارك في تدريبات الفريق استعدادا للقاء ليغانيس المقرر الأربعاء.ولم يشارك بيل في مباراتي غلطة سراي ومايوركا بعد أن أصيب خلال فترة المنافسات الدولية الأخيرة.وكانت تقارير صحفية قد روجت لشائعات مفادها أن المهاجم الويلزي يجري مباحثات مع مسؤولي نادي "شنغهاي شينهوا" تمهيدا للانتقال للصين في يناير المقبل، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".وسبق أن ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيل "طفح به الكيل" من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده "غير المبرر" من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا بشهر أكتوبر الجاري.