تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 13:35:34 نصير ياسين من عرابة وصاحب صفحة nas daily يحتفل ب 14 مليون متابع ويستعد لاصدار كتابه الاسبوع القادم |  2019-10-30 13:33:52 نقل الأسيرة المضربة هبة اللبدي إلى المستشفى مجددا |  2019-10-30 11:11:02 المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا |  2019-10-30 11:00:39 لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها |  2019-10-30 10:22:10 الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. |  2019-10-30 09:56:24 سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان |  2019-10-30 09:49:52 في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن |  2019-10-30 09:20:00 صور من مباراة قدامى البرازيل واسرائيل على ستاد سامي عوفر بحيفا |  2019-10-30 08:51:21 لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات |  2019-10-30 08:50:14 الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين |  2019-10-30 08:33:41 الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل |  2019-10-30 08:29:27 إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت |  2019-10-30 08:21:48 تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم |  2019-10-30 05:31:44 بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة |  2019-10-30 05:28:15 الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تصريحات من زيدان تنفي شائعات رحيل غاريث بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض لمهاجم الفريق الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وبينما يكتف الغموض مستقبل بيل مع النادي الملكي، قال زيدان إن بيل غادر إلى لندن "لأسباب خاصة" ولم يشارك في تدريبات الفريق استعدادا للقاء ليغانيس المقرر الأربعاء.


ولم يشارك بيل في مباراتي غلطة سراي ومايوركا بعد أن أصيب خلال فترة المنافسات الدولية الأخيرة.


وكانت تقارير صحفية قد روجت لشائعات مفادها أن المهاجم الويلزي يجري مباحثات مع مسؤولي نادي "شنغهاي شينهوا" تمهيدا للانتقال للصين في يناير المقبل، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".


وسبق أن ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيل "طفح به الكيل" من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده "غير المبرر" من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا بشهر أكتوبر الجاري.




كلمات متعلقة

تصريحات, من, زيدان, تنفي, شائعات, رحيل, غاريث, بيل,

تابعونــا

صلاح بالدقائق الأخيرة.. ماذا أصاب نجم ليفربول أمام توتنهام؟ صلاح بالدقائق الأخيرة.. ماذا أصاب نجم ليفربول أمام توتنهام؟ 2019-10-30 | 11:00:24

بعد خروجه في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري...

ميسي يُعيد برشلونة للصدارة بخماسية ضد بلد الوليد ميسي يُعيد برشلونة للصدارة بخماسية ضد بلد الوليد 2019-10-30 | 08:22:41

حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضًا بخماسية لهدف خلال مواجهة بلد الوليد مساء...

بيريز يفتح باب ريال مدريد أمام راموس بيريز يفتح باب ريال مدريد أمام راموس 2019-10-29 | 14:45:15

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره،...

يوفنتوس في مهمة إلى معقل ليفربول لخطف صلاح يوفنتوس في مهمة إلى معقل ليفربول لخطف صلاح 2019-10-29 | 12:45:37

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى إستاد "أنفيلد"...

رونالدو على غلاف "فرانس فوتبول".. و"السادسة" تقترب رونالدو على غلاف "فرانس فوتبول".. و"السادسة" تقترب 2019-10-29 | 10:37:55

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع...

ميسي: رونالدو البرازيلي أفضل لاعب رأيته في حياتي ميسي: رونالدو البرازيلي أفضل لاعب رأيته في حياتي 2019-10-29 | 08:39:38

منذ ظهوره مع برشلونة الإسباني، واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا كبيرا من...

كريستيانو: القمة هدفي للأبد.. وهكذا استفدت من ميسي كريستيانو: القمة هدفي للأبد.. وهكذا استفدت من ميسي 2019-10-28 | 18:46:13

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن تنافسه مع الأرجنتيني...

تسريب - رونالدو الفائز بالكرة الذهبية تسريب - رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 2019-10-28 | 14:45:39

كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس...

ميسي الصغير.. "الصيد الثمين" لريال مدريد ميسي الصغير.. "الصيد الثمين" لريال مدريد 2019-10-28 | 13:30:03

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الحصول على خدمات لاعبين صغار السن موهوبين لتفادي مسألة...

مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح 2019-10-28 | 12:00:44

كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتنعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنامتوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com