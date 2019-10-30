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نصير ياسين من عرابة وصاحب صفحة nas daily يحتفل ب 14 مليون متابع ويستعد لاصدار كتابه الاسبوع القادم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



على طريقته الخاصة , احتفل الشاب المتألق نصير زياد ياسين من مدينة عرابة وصاحب صفحة Nas Daily على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك , اليوم الاربعاء ببلوغ صفحته الفيسبوك اكثر من 14 مليون متابع حول العالم .



ويستعد نصير لاصدار كتابه الذي سيوزع عالميا ويحمل عنوان aroun the world in 60 second الاسبوع القادم حيث استغرق فترة 1000 يوم لكتابته ويحمل بين صفحاته قصصا من العالم كتبها بعد ان عاشها خلال رحلاته في جميع انحاء العالم .


يشار الى ان نصير يقوم بزيارات لجميع انحاء العالم وفي كل دولة ومكان يضع قدميه فيه يقوم بتصوير مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة حيث حظي نصير باعجاب الملايين حول العالم وذاع صيته في جميع انحاء العالم .


وتوجه نصير عبر صفحته الفيسبوك لجمهور متابعيه بالشكر الجزيل على المتابعة .




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