نصير, ياسين, من, عرابة, وصاحب, صفحة, nas, daily, يحتفل, ب, 14, مليون, متابع, ويستعد, لاصدار, كتابه, الاسبوع, القادم,

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أفاد نادي الاسير بأن إدارة السجون نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32...
القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...
استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من...
في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...
صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...
اعتقلت السلطات الأردنية الليلة الماضية مواطنا اسرائيليا تسلل بطريقة غير شرعية...
قدّم عضو الكنيست من حزب كحول لفان العيزر شتيرن اقتراح قانون يتم بموجبه تغريم كل من...
اليوم الاربعاء، يكون الجو خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من...
اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...
أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...