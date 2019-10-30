نقل, الأسيرة, المضربة, هبة, اللبدي, إلى, المستشفى, مجددا,

أفاد نادي الاسير بأن إدارة السجون نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، مجدداً إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور صحي جديد طرأ على وضعها الصحي، بعد أن قررت يوم أمس إدارة سجون الاحتلال إعادتها إلى زنازين "الجلمة"، رغم ما وصلت له من وضع صحي خطير، ووجود حاجة ماسة لبقائها في المستشفى.

وتعاني الأسيرة اللبدي منذ أسبوع على الأقل من صعوبة شديدة في بلع الماء أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن النقصان المتزايد في الوزن، إضافة إلى تحذيرات الأطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.