القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة عاجلة الى كافة المدارس المسيحية في مدينة القدس مطالبا مدراء المدارس واساتذتها برفض اية مظاهر احتفالية لها علاقة بما يسمى بعيد " الهالويين" .ان ما يسمى بالهالويين انما هي عبادة شيطانية ورموز لا تمت بأية صلة للقيم المسيحية ولا يجوز على الاطلاق السماح لطلابنا بأن يحتفلوا بهذه المناسبة التي تتناقض وقيمنا المسيحية وايماننا وعقيدتنا المستندة على تعاليم الانجيل المقدس .ان ما يسمى بالهالويين انما هي مناسبة شيطانية بامتياز والشيطان يجب ان نلفظه وان نرفضه من حياتنا وليس ان ندخله من خلال احتفالات والبسة ومظاهرتعييدية لا تمت بصلة الى عقائدنا وايماننا وتراثنا المسيحي .لقد بدأت تتغلغل ظاهرة الهالويين لمدارسنا خلال السنوات الاخيرة ويجب اتخاذ التدابير الرادعة والرافضة لهذه الظاهرة المعادية للقيم المسيحية والانسانية .كما اوضح سيادته في رسالته ما يعنيه الهالويين وخطورة القبول بهذه الظاهرة في مدارسنا التي يجب ان تعلم ابنائها القيم الروحية والاخلاقية والانسانية الحقة بعيدا عن المظاهر السلبية .