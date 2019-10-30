ما, الآثار, الجانبية, لاستخدام, الفياغرا, على, المدى, الطويل؟,

كلمات متعلقةما, الآثار, الجانبية, لاستخدام, الفياغرا, على, المدى, الطويل؟,
أظهر تقرير عالمي أن 119 من أصل 196 دولة- معظمها في إفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا- لا...
تختلف عادات ووضعيات النوم من شخص لآخر، ويمكن أن تكشف هذه الوضعيات في بعض الأحيان...
تلجأ العديد من دول العالم إلى تأخير الوقت لمدة 60 دقيقة مع نهاية أكتوبر (تشرين...
أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء...
اكتشف باحثون جسما مضادا، وهو بروتين مناعي يتعرف على الجزيئات الغريبة، يمكنه...
اكتشف العلماء أنه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا...
دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...
استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال...
وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا،...
أبلغ مسؤولون أميركيون في مجال الصحة أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...