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كشفت "سامسونغ"، عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف عن الذي أطلقته قبل أسابيع، حيث...
تعتبر مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف،...
تبدأ الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري،...
في عملية تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، استعانت القوات الأميركية بكلاب مدربة...
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة...
حذرت شركة أبل مالكي هواتف آيفون 5 من فقدانهم الميزات الرئيسية للإنترنت، بما في ذلك...
جرت في مستشفى مدينة نورثهامبتون البريطانية مراسم عقد قران غير اعتيادية لمريض على...
أعلنت شركة "مورتن أند إيدن" للمزادات في بريطانيا، يوم الخميس، بيع قطعة ذهبية نادرة...
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تستعد شركة سوني لإطلاق منصة الألعاب الإلكترونية الجديدة PlayStation مطلع العام...