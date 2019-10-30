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صور.. ناب من ذهب ينهي معاناة نمر "يأكل بصعوبة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في عملية جراحية أجريت على مرحلتين، زرع متخصصون نابا ذهبيا في فم نمر ضخم، عوضا عن سنه الأصلي التالف الذي سبب له معاناة كبيرة.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الأربعاء، أن قرار العلماء هذا جاء بعدما اكتشفوا أن أحد أنياب النمر يعاني شقوقا كبيرة، وقد ينكسر في أي وقت.


وأجريت العملية الجراحية الأولى للنمر الذي يزن 60 كيلوغراما، في مركز مخصص للنمور في ألمانيا في أغسطس الماضي، وشارك فيها فريق من المتخصصين، واستغرقت نحو ساعتين، أما العملية الثانية فامتدت إلى حوالي ساعة ونصف الساعة.




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