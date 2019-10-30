تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 11:11:02 المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا |  2019-10-30 11:00:39 لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها |  2019-10-30 10:22:10 الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. |  2019-10-30 09:56:24 سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان |  2019-10-30 09:49:52 في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن |  2019-10-30 09:20:00 صور من مباراة قدامى البرازيل واسرائيل على ستاد سامي عوفر بحيفا |  2019-10-30 08:51:21 لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات |  2019-10-30 08:50:14 الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين |  2019-10-30 08:33:41 الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل |  2019-10-30 08:29:27 إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت |  2019-10-30 08:21:48 تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم |  2019-10-30 05:31:44 بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة |  2019-10-30 05:28:15 الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-30 00:01:28 كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين |  2019-10-29 22:10:13 كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة، ووصل كل المناطق بعضها ببعض، مؤكدة في الوقت ذاته، على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.



وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه "وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة".


تصوير - afp




كلمات متعلقة

لبنان, -, الجيش, يفتح, الطرقات, والحياة, تعود, لطبيعتها,

تابعونــا

لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات 2019-10-30 | 08:51:21

لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده،...

بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة 2019-10-30 | 05:31:44

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الزعماء السياسيين في لبنان على...

كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين 2019-10-30 | 00:01:28

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري...

الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية 2019-10-29 | 16:12:07

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ، الثلاثاء، كما كان...

مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه مصادر - الحريري يتجه للاستقالة من منصبه 2019-10-29 | 13:27:24

نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد...

"جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه "جاسوس" سرق الملابس الداخلية للبغدادي وكشف مكانه 2019-10-29 | 11:20:19

كشف مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية"قسد" عن المعلومات التي قدمها...

احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين احتجاجات لبنان تتواصل ومخاوف من أزمة طحين 2019-10-29 | 10:14:12

لليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر المحتجون في لبنان بقطع الطرقات الرئيسية وشل...

تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية 2019-10-29 | 10:08:13

تحتفل تركيا، اليوم "الثلاثاء"، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين...

مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر مصادر أميركية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر 2019-10-29 | 08:36:17

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي الذي قتل...

مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب 2019-10-29 | 05:49:43

من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةكريسميس ماركت شجرة الميلاد اضاءة استعدادات افتتاح أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة هدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته مصرع فتاة من باقة الغربية دهسا في الخضيرة شيراز عويسات اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة البروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com