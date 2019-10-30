لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها

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لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده،...
حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الزعماء السياسيين في لبنان على...
قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري...
أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ، الثلاثاء، كما كان...
نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد...
كشف مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية"قسد" عن المعلومات التي قدمها...
لليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر المحتجون في لبنان بقطع الطرقات الرئيسية وشل...
تحتفل تركيا، اليوم "الثلاثاء"، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين...
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي الذي قتل...
من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق...