الشاعر, محمد, بكرية, ابن, الجليل, يشارك, في, أحد, أكبر, المهرجانات, الشعرية, التي, تقام, في, العالم, العربي.,

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القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...
في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...
صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...
اعتقلت السلطات الأردنية الليلة الماضية مواطنا اسرائيليا تسلل بطريقة غير شرعية...
قدّم عضو الكنيست من حزب كحول لفان العيزر شتيرن اقتراح قانون يتم بموجبه تغريم كل من...
اليوم الاربعاء، يكون الجو خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من...
اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...
أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...
بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك...
عقد مؤخرا اجتماعا جمع بين نائب رئيس بلدية سخنبن خير زبيدات وصالح شلاعطة مسؤول قسم...