تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-30 11:11:02 المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا |  2019-10-30 11:00:39 لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها |  2019-10-30 10:22:10 الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي. |  2019-10-30 09:56:24 سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان |  2019-10-30 09:49:52 في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن |  2019-10-30 09:20:00 صور من مباراة قدامى البرازيل واسرائيل على ستاد سامي عوفر بحيفا |  2019-10-30 08:51:21 لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات |  2019-10-30 08:50:14 الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين |  2019-10-30 08:33:41 الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل |  2019-10-30 08:29:27 إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت |  2019-10-30 08:21:48 تحذير من نقص إمدادات الدم في العالم |  2019-10-30 05:31:44 بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة |  2019-10-30 05:28:15 الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-30 00:01:28 كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين |  2019-10-29 22:10:13 كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشاعر محمد بكرية ابن الجليل يشارك في أحد أكبر المهرجانات الشعرية التي تقام في العالم العربي.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من الشعراء العرب ضمن مهرجان ثقافي شمل بلدات كثيرة من محافظاتالمملكة الأردنية الهاشمية ، مثل؛ عمّان، إربد، الرمثا، الزرقاء، مآدبة، السلط.


وكان الشعراء العرب الذين وصلوا من بلدان عربية مختلفة مثل: سوريا، العراق، الأردن قد جابوا هذه المحافظات وقدّموا قراءات شعرية حداثيّة إنسانية. في مراكز ثقافية معروفة وبحضور جمهور متذوّق للشعر والأدب، وشخصيات اعتبارية.

هذا المهرجان أطلق من أجل رفع منسوب التواصل الثقافي وتحريك حوار المثقفين العرب كذلك التواصل الإنساني.

اختتم المهرجان بأمسية في  محافظة السلط وهي السابعة على التوالي والأخيرة.

تجدر الإشارة إلى مشاركة لفيف من المثقفين العرب في الندوات واللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش الأمسيات الشعرية.




كلمات متعلقة

الشاعر, محمد, بكرية, ابن, الجليل, يشارك, في, أحد, أكبر, المهرجانات, الشعرية, التي, تقام, في, العالم, العربي.,

تابعونــا

المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا المطران عطا الله:نطالب المدارس المسيحية رفض اية مظاهر لها علاقة ب"الهالويين" المناقض لايماننا وقيمنا وعقيدتنا 2019-10-30 | 11:11:02

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة...

في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن 2019-10-30 | 09:49:52

في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ...

الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين الديحاني سفيرا للكويت في فلسطين 2019-10-30 | 08:50:14

صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد...

الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل الأردن تعتقل مواطنا اسرائيليا تسلل الى اراضي المملكة ونواب اردنيون يطالبون بالاحتفاظ بالمتسلل لغرض التبادل 2019-10-30 | 08:33:41

اعتقلت السلطات الأردنية الليلة الماضية مواطنا اسرائيليا تسلل بطريقة غير شرعية...

إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت إقتراح قانون لمنع التدفئة بالحطب والوقود في البيوت 2019-10-30 | 08:29:27

قدّم عضو الكنيست من حزب كحول لفان العيزر شتيرن اقتراح قانون يتم بموجبه تغريم كل من...

الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع الطقس - اجواء خريفية معتدلة حتى نهاية الاسبوع 2019-10-30 | 05:28:15

اليوم الاربعاء، يكون الجو خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من...

كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة كفرقرع تنتفض:اضراب شامل وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد الجنازة 2019-10-29 | 22:10:13

اصدر مجلس محلي كفرقرع واللجنة الشعبية في بيان مشترك في ختام الجلسة الطارئة التي...

المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة تختار فريدة ضبيط رئيسةً لمجلس الطلاب المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة تختار فريدة ضبيط رئيسةً لمجلس الطلاب 2019-10-29 | 21:39:48

أقيم اليوم الثلاثاء 29.10.2019 في المدرسة الأرثوذكسية في الرملة عرسًا ديموقراطيًا...

ام الفحم: لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للباحث المعروف صالح لطفي ام الفحم: لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للباحث المعروف صالح لطفي 2019-10-29 | 21:37:25

بخطوة لافتة, عقد لقاء ومحاضرة لتثقيف طالبات مدرسة خديجة الثانوية النموذجية وذلك...

سخنين: إعادة أرض بيزك لملكية البلدية سخنين: إعادة أرض بيزك لملكية البلدية 2019-10-29 | 20:57:06

عقد مؤخرا اجتماعا جمع بين نائب رئيس بلدية سخنبن خير زبيدات وصالح شلاعطة مسؤول قسم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله جلجولية افعى على الشرطي مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىالشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com