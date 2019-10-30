الشاعر, محمد, بكرية, ابن, الجليل, يشارك, في, أحد, أكبر, المهرجانات, الشعرية, التي, تقام, في, العالم, العربي.,

استضاف منتدى الرمثا الثقافي الأردني وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية ، مجموعة من الشعراء العرب ضمن مهرجان ثقافي شمل بلدات كثيرة من محافظاتالمملكة الأردنية الهاشمية ، مثل؛ عمّان، إربد، الرمثا، الزرقاء، مآدبة، السلط.

وكان الشعراء العرب الذين وصلوا من بلدان عربية مختلفة مثل: سوريا، العراق، الأردن قد جابوا هذه المحافظات وقدّموا قراءات شعرية حداثيّة إنسانية. في مراكز ثقافية معروفة وبحضور جمهور متذوّق للشعر والأدب، وشخصيات اعتبارية.هذا المهرجان أطلق من أجل رفع منسوب التواصل الثقافي وتحريك حوار المثقفين العرب كذلك التواصل الإنساني.اختتم المهرجان بأمسية في محافظة السلط وهي السابعة على التوالي والأخيرة.تجدر الإشارة إلى مشاركة لفيف من المثقفين العرب في الندوات واللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش الأمسيات الشعرية.