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سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




حصل لاعب الجيوجيتسو سمير داوود من مدينة عكا على المرتبة الثالثة عالمياً لبطولة منظمة JJIF العالمية والتي تمت في اليونان بفترة 25/10-27/10 لجيل حتى 16 عام بوزن حتى 46.


يذكر ان اللاعب سمير عمره 14 عام وهو يمارس هذة الرياضه منذ كان عمره 8 سنوات، وهو يتدرب في نادي فيليبينكو للفنون القتالية في كريات موتسكين.


وقد حصل سمير على المرتبة الاولى في عدة بطولات محليه التي تنظمها منظمة الجيوجيتسو الرسمية في اسرائيل.




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