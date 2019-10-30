سمير, سميح, داوود, من, عكا, يفوز, بالمرتبة, الثالثة, عالمياً, ببطولة, الجيوجتسو, لمنظمة, JJIF, العالمية, في, اليونان,

حصل لاعب الجيوجيتسو سمير داوود من مدينة عكا على المرتبة الثالثة عالمياً لبطولة منظمة JJIF العالمية والتي تمت في اليونان بفترة 25/10-27/10 لجيل حتى 16 عام بوزن حتى 46.يذكر ان اللاعب سمير عمره 14 عام وهو يمارس هذة الرياضه منذ كان عمره 8 سنوات، وهو يتدرب في نادي فيليبينكو للفنون القتالية في كريات موتسكين.وقد حصل سمير على المرتبة الاولى في عدة بطولات محليه التي تنظمها منظمة الجيوجيتسو الرسمية في اسرائيل.