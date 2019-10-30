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في يوم واحد - عملية تصغير معدة ناجحة ل 3 أشقاء من بيت جن



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في اليوم ذاته أجرى ثلاثة أشقاء من آل مسعود عملية تصغير المعدة لدى الدكتور معاذ فرج، مدير قسم الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا.


أجرى الأشقاء الثلاثة محمد مسعود (23 عامًا)، شقيقته شكيبة مسعود (21 عامًا)، والشقيقة الصغرى ميسلون مسعود (19 عامًا) العملية لتصغير المعدة في اليوم ذاته، في قسم الجراحة العامة التابع للمركز الطبي باده - بوريا. وأخبرنا الشقيق الأكبر، محمد (188 كيلوغرامًا)، أنه كان أول من قرر اجراء العملية لكنه تردد قبل اتخاذ القرار. بينما كان مترددًا، قررت شقيقتاه، شكيبة وميسلون، اللتان تزنان كلاهما أكثر من 120 كيلوغرامًا، أنهما لن تتنازلا عن جودة الحياة وستجريان العملية. بعد يومين، الأشقاء الثلاثة الذين دخلوا قسم الجراحة العامة، يشعرون بشكل أفضل بكثير ويعبرون عن سعادتهم لفتح صفحة جديدة. “طبيعة عملي بغاليته بدنيّ، شعرت أنني محدود وهناك أمور استصعب فعلها، لم أكن أرغب بمواصلة المعاناة وأن يؤثر ذلك على حالتي الصحية”، كما يلخص محمود. وتضيف الشقيقة الصغرى ميسلون “من المفضل أن نُجري العملية سويّة، هكذا يكون أسهل ونستطيع دعم أحدنا الآخر”. 


 أما د. معاذ فرج - مدير قسم الجراحة العامة الذي أجرى العمليات للأشقاء الثلاثة فيؤكد “في البداية أجريت العملية لمحمد. الحديث عن عملية تحويل التفافي الاثني عشري في اتجاه واحد، وهذه عملية جراحية مبتكرة يتم إجراؤها في عدد قليل من المستشفيات في إسرائيل. في هذه العملية نحافظ على بوابة المعدة ونحدد طول الأمعاء الدقيقة على أن تكون وظائفية بعد العلمية. أفضلية هذه العملية المبتكرة هي أننا نضمن انخفاضًا جيدًا بالوزن ونخفض الخطر لاضطرابات التغذية المرتبطة بنقص الغذاء الى أدنى الدرجات.  بعد محمد أجرينا العملية الجراحية على الشقيقتين، الأولى التي أجرت عملية تجاوز المعدة والثانية أجرت عملية مصغرة للتجاوز المعدة”. 



تقطن عائلة مسعود في بيت جن، وقد ذكر محمد أنه سعيد بأنه أوصي على اجراء العملية لدى د. فرج، “سمعنا عن د. فرج وقررنا كلنا أن نجري العملية في مستشفى بوريا، كما أننا لم نكن نود الانتظار وقتًا طويلًا لأن شقيقتي طالبة جامعية  ويسعدنا أننا حجزنا دورًا بسرعة كبيرة”. 




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