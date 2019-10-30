صور, من, مباراة, قدامى, البرازيل, واسرائيل, على, ستاد, سامي, عوفر, بحيفا,

كلمات متعلقةصور, من, مباراة, قدامى, البرازيل, واسرائيل, على, ستاد, سامي, عوفر, بحيفا,
حصل لاعب الجيوجيتسو سمير داوود من مدينة عكا على المرتبة الثالثة عالمياً لبطولة...
اقام فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة الممتازة تدريباته المكثفة بعد ظهر اليوم...
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي...
حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا مستحقا على فريق مكابي البعينة النجيدات بثلاثية...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزه البيتي الاول على استاد الدوحة امام فريق النادي...
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان...
تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية...
حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري...