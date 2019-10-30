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صور من مباراة قدامى البرازيل واسرائيل على ستاد سامي عوفر بحيفا

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سمير سميح داوود من عكا يفوز بالمرتبة الثالثة عالمياً ببطولة الجيوجتسو لمنظمة JJIF العالمية في اليونان 2019-10-30 | 09:56:24 حصل لاعب الجيوجيتسو سمير داوود من مدينة عكا على المرتبة الثالثة عالمياً لبطولة...

تدريب ابناء سخنين باجواء من التفائل والامل 2019-10-22 | 21:04:04 اقام فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة الممتازة تدريباته المكثفة بعد ظهر اليوم...

تأجيل مباراة القمة بين مكابي الرينة وعيروني نيشر بسبب الأمطار 2019-10-15 | 21:12:40 تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بالعواصف في تأجيل المباراة بين فريقي...

فوز مستحق لبلدي عرابة على مكابي البعينة النجيدات 1:3 2019-10-12 | 07:00:14 حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا مستحقا على فريق مكابي البعينة النجيدات بثلاثية...

فوز بيتي اول لابناء سخنين على كفر قاسم 1:2 2019-09-17 | 08:14:48 حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزه البيتي الاول على استاد الدوحة امام فريق النادي...

فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 2019-09-06 | 06:13:23 انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...

فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 2019-09-06 | 06:13:23 انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...

اقالة المدرب طال بنين من مكابي الاخاء الناصرة‎ 2019-08-27 | 13:39:52 في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان...

النصراوي مؤنس دبور يتوج بجائزة أفضل لاعب في النمسا لموسم 2018 -2019 ويستعد للقاء اسبانيول مساء الاحد 2019-08-15 | 10:11:31 تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية...